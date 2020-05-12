12 мая, когда число зараженных Covid-19 в России возросло до 232 243 человек, Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина, сообщил, что болен коронавирусной инфекцией. Сейчас он госпитализирован.

Данную новость подтвердил лично песков нескольким российским информационным агентствам.

"Заболел, лечусь", - сказал Песков "Интерфаксу".

Напомним, что в конце апреля коронавирус обнаружили у премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Об инфицировании глава российского правительства заявил во время видеоконференции с президентом Владимиром Путиным.

Кроме того, Covid-19 выявили у двух российских министров. Сначала заразился глава Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев, а также его заместитель Дмитрий Волков.

Позже Covid-19 обнаружили у министра культуры РФ Ольги Любимовой.