Глава Беларуси Александр Лукашенко заявил, что ситуация с коронавирусом в стране является терпимой, при этом многие государства переняли подход Беларуси в борьбе с Covid-19.

Об этом сообщает агентство БелТА во вторник, 12 мая.

"Ситуация в Беларуси сегодня с вирусами и другими заболеваниями, которых у нас хватало и хватает, терпимая. Мы не говорим, что у нас все хорошо, что мы уже бога за бороду взяли", — заявил Лукашенко.

Как отметил президент, метод, который использует Беларусь уже третий месяц, "приносит свой результат". "И этим методом, этим путем воспользовались и другие государства. Посмотрите на западные страны: потихоньку открылись, начала работать экономика, а это миллионы людей", — продолжил Лукашенко.

По его словам, в этих странах смертность за сутки выше, чем число умерших в Беларуси за три месяца от болезней, отягощенных коронавирусом.

Отметим, что в Беларуси не введено жестких карантинных ограничений в связи с пандемией коронавируса. Лукашенко объяснял свое решение экономическими мерами. Он не раз называл ситуацию вокруг эпидемии психозом.

Тем временем, по состоянию на 11 мая, число заразившихся COVID-19 в Беларуси достигло 23 906, умерших - 135. Прирост за сутки составил 933 и 4 человека соответственно.

Также мы писали, что на прошлой неделе Лукашенко анонсировал скорую победу над болезнью.