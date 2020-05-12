Общее количество подтвержденных случаев коронавируса в России увеличилось до 232 243, что позволило ей опередить Испанию в антирейтинге стран с наибольшим числом больных Covid-19.

Об этом гласят данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) во вторник, 12 мая.

Так, по состоянию на 10:35 (по Киеву), в Испании всего было подтверждено 227 436 случаев коронавирусной инфекции. На данный момент пятерка стран, где было выявлено больше всего зараженных инфекцией в мире, выглядит следующим образом:

США - 1 298 287 (умерли 78 652)

Россия - 232 243 (2 116)

Испания - 227 436 (26 744)

Великобритания - 223 064 (32 065)

Италия - 219 814 (30 739)

Стоит отметить, что официальная статистика случаев Covid-19 в Испании не включает в себя подсчет результатов положительных экспресс-тестов на коронавирус (около 40 тысяч случаев). Поэтому по версии независимого сайта статистики Worldometers, там коронавирусных больных было выявлено уже 269 520.

Напомним, что сегодня стало известно о заражении коронавирусом пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Ранее мы писали, что в конце апреля коронавирус обнаружили у премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

В то же время в Испании уже с 4 мая ослабили карантин. Там возобновилась работа некоторых учреждений и ресторанов на вынос.