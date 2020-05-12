В Испании, где недавно смягчили меры карантина, введенного в стране из-за коронавируса, обязали всех прибывших из-за рубежа путешественников, отправляться на 14-дневный карантин.

В то же время в стране возобновляют контроль на воздушных и морских границах, через них будут пропускать только граждан Испании или аккредитованных постоянных жителей, трансграничных работников, специалистов здравоохранения или ухода за пожилыми людьми.

Об этом пишет El Pais.

Так, с пятницы, 15 мая, все лица, прибывшие в Испанию, согласно приказу местного Минздрава, должны две недели провести у себя дома или в гостинице. Выходить можно только в определенных случаях - чтобы купить еду, лекарства или во время форс-мажоров. При этом обязательно надевать маску.

Решение будет действовать до тех пор, пока не истечет срок чрезвычайного положения, объявленного в середине марта и продленного уже четыре раза.

Кроме того, Министерство внутренних дел приняло решение восстановить контроль на внутренних воздушных и морских границах и разрешить въезд через них только испанцам, специалистам здравоохранения или ухода за пожилыми людьми.

По суше, в дополнение к этим путешественникам, допускаются жители других стран-членов Шенгенской зоны или ассоциированные лица, которые выезжают по месту жительства, дипломаты и сотрудники международных организаций. Кроме того, иностранных работников, перевозчиков, а также медицинских работников освобождают от карантина, если они не контактировали с людьми с диагнозом Covid-19.

Напомним, "Страна" в режиме онлайн следит за тем, что происходит в Украине и мире в связи с коронавирусом 12 мая.