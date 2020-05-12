Президент Польши Анджей Дуда, который может снова одержать победу в президентских выборах, подписал новую Cтратегию национальной безопасности в стране, в которой главной угрозой названо агрессивную политику России.

Об этом со ссылкой на документ по нацбезопасности сообщает агентство PAP.

Сообщается, что документ предусматривает подготовку и введение закона об управлении и национальной безопасности, который установит иерархию стратегических и планировочных документов, касающихся национальной безопасности.

Отмечается, что стратегия отражает изменения, произошедшие за последние пять лет. Предыдущая стратегия была принята в 2014 году.

Так, в документе описывается ситуация с безопасностью, угрозы и проблемы, а также желаемые действия. Стратегия затрагивает политические, военные, экономические, энергетические, социальные вопросы, а также учитывает климатические риски.

Как сообщается в документе, агрессивная политика России в стратегии определена как самая большая угроза Польше.

Дуда после подписания заявил, что стратегия отражает прежде всего, изменения, наступившие в Польше и в мире за последние пять лет. По его словам, за последние пять лет на территории страны появились войска НАТО, увеличилась численность армии и ее финансирования. Также добавил, что Стратегия национальной безопасности является основным государственным документом по безопасности и обороны.

Ранее мы сообщали, что президент Анджей Дуда победил бы уже в первом туре президентских выборов, если бы голосование проходило в воскресенье, 10 мая, но в Польше выборы президента официально не состоялись.