Адвокат брата главы Офиса Президента Дениса Ермака уверен, что поджог мотоцикла Дмитрия Штанько и попытка подрыва автомобиля Сергея Шумского являются провокацией.

Об этом юрист Иван Холондович заявил "Стране" во вторник, 12 мая.

Напомним, что в ночь на вторник, 12 мая, неизвестные атаковали двоих фигурантов дела о пленках брата главы Офиса президента Дениса Ермака. В частности, злоумышленники подожгли мотоцикл Дмитрия Штанько (ранее "Страна" писала о нем, частности то, что это может быть провокатор СБУ - Ред.) и подбросили гранату в автомобиль Сергея Шумского.

"Сейчас вы видим стандартный сценарий провокаций. Скандал затих, привлечь к нему внимание дополнительными записями невозможно, поскольку в них нет ничего нового, поэтому новый виток скандалу придают уже псевдопокушениями и поджогами транспорта. Это может происходить даже без ведома самих фигурантов Штанько и Шумского, а инициироваться все теми же кукловодами, начавшими этот спектакль, который переходит любые уже здравые границы. И я как защитник Дениса Ермака вдвойне заинтересован, чтобы эти преступления были раскрыты как можно скорее. Уверен, что исполнители и заказчики поджога и попытки взрыва машины укажут на инициаторов всего этого искусственного скандала", - заявил адвокат.

Также он обратил внимание на еще одну деталь инцидента.

"По фото с места происшествия, которые обнародованы в СМИ, мы видим мотоцикл марки KTM, цена такого подержанного тысячи три долларов, хотя известно, что Штанько до истории с пленками передвигался на мотоцикле BMW почти за 20 тысяч долларов. Который видимо сменил незадолго до поджога", - сказал Холондович.

Напомним, в конце марта депутат от "Слуги народа" Гео Лерос разместил в соцсетях несколько видеозаписей, на которых брат главы ОП Андрея Ермака предлагает устроить неназванных лиц на определенные должности в органах власти.

Затем руководство САП возбудило уголовное дело по обращению народного депутата Гео Лероса о получении взяток при назначении на государственные должности. В тоже время, ГБР возбудило уголовное дело в отношении Лероса по заявлению Ермака о распространении материалов о якобы продаже государственных должностей.

3 апреля Лерос прибыл в ГБР по делу о пленках Ермака, однако защита потребовала перенести допрос. В тот же день НАБУ более 2 часов допрашивало брата Ермака по пленкам Лероса.

Также стало известно, что СБУ добавила к делу Лероса статью о мошенничестве.