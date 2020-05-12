В Киевском апелляционном суде отказали в мере пресечения сотруднику полиции Артему Ельцову, который во время Майдана задерживал участников массовых беспорядков, причастных к насильственным преступлениям.

Об этом в своем Телеграм-канале сообщил юрист Андрей Портнов во вторник, 12 мая.

По словам Портнова, арест полицейского был инициирован нынешним генпрокурором Ириной Венедиктовой, когда она контролировала ГБР.

"Арест этого сотрудника полиции был инициирован Венедиктовой и контролируемым ей ГБР, а идеология лишения свободы тех, кто исполнял присягу и продолжения курса Порошенко принадлежит правящей сегодня политической команде", - отметил Портнов.

Также он сообщил, что сегодня, не смотря на усилия властей, по делам Майдана под стражей нет ни одного человека и его команда продолжит работу в этом направлении на волонтерских началах.

Напомним, 30 марта Печерский суд Киева отказался брать под стражу полицейского и ветерана АТО Ельцова, которого судят по делу Майдана.

Как писала "Страна" Ельцов не первый сотрудник правоохранительных органов, против которого открыли дела. Так, в феврале ГБР задержало экс-бойца спецподразделения "Омега" по обвинению в стрельбе по безоружным людям на Институтской.