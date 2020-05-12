Религиозные организации Украины просят смягчить для них коронавирусный карантин. Такую просьбу в высказал Всеукраинский Совет церквей и религиозных организаций в письме к Кабмину, которое отправили еще 7 мая. Об этом сообщается на сайте Совета церквей.

"В связи с общими изменениями Всеукраинский Совет церквей и религиозных организаций направил в Кабинет министров предложения по адаптивному применению карантинных ограничений и для религиозных организаций", - говорится в сообщении.

Просьбы представителей религиозных организаций таковы:

Не запрещать в культовых сооружениях или других помещениях религиозных организаций совершать богослужения и религиозные обряды при условии присутствия не более 1 человека на 5 кв. метров площади (за исключением членов одной семьи), обязательного обеспечения средствами индивидуальной защиты (за исключением священнослужителей, проповедников и хористов, для которых это рекомендуется), соблюдение социальной дистанции и обработка антисептическими средствами поверхностей и рук присутствующих, Не запрещать богослужения и религиозные обряды вне культовых сооружений на открытом воздухе при тех же условиях, Не запрещать религиозные церемонии и обряды частного характера в храмах, других помещениях, используемых верующими, а также на открытом воздухе при условии принятия ограничительных мер, Требование обязательной самоизоляции для лиц, достигших 60-летнего возраста, не распространять на священнослужителей и лиц, задействованных в организации богослужений, а также на других работающих лиц пенсионного возраста, для которых самоизоляция является рекомендованной, Обеспечить возможность удовлетворения религиозных потребностей лиц, находящихся в учреждениях социальной защиты и учреждениях, предоставляющих паллиативную помощь, в частности путем доступа к ним священников в масках или респираторах или организации с ними индивидуальных дистанционных встреч с помощью видеосвязи.

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