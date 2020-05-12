В Мининфраструктуры заявили, что авиакомпании, которые уже сейчас объявляют о возобновлении рейсов из Украины в мае-июне, вводят людей в заблуждение.

Об этом со ссылкой на пресс-секретаря министерства Оксану Герасимову пишет "Громадське".

Пассажирам, по словам Герамимовой, в вопросе сроков возобновления пассажирского сообщения, и не только авиа, стоит ориентироваться исключительно на официальные решения и заявления правительства.

"О действиях авиакомпании по продаже билетов на 23 мая - такие действия до принятия решений правительством являются преждевременными и вводят в заблуждение пассажиров. Рекомендации по работе аэропортов готовятся, открытие сообщения с другими странами зависит от решений соответствующих правительств по открытию границ для граждан иностранных государств и эпидемиологической ситуации", - сказала она.

Отметим, что ранее в МАУ открыли бронирование на рейсы с 23 мая, а Wizz Air, Ryanair и Lufthansa – на рейсы в июне.

А чешская авиакомпания Czech Airlines заявляла о намерениях возобновить рейсы из Праги в Киев и Одессу в 20-х числах мая.