Во вторник, 12 мая, под Офисом президента активистка подожгла шину в ведре. После этого её задержала полиция.

Об этом сообщает телеграм-канала Pavlovsky News.

Уточняется, что пришедшие под ОП активисты подожгли велосипедную шину в ведре. После этого одного из участников акции задержала полиция.

По словам очевидца, они провели перформанс, чтобы напомнить президенту, что может произойти, если он продолжит сдавать национальные интересы. Как утверждает участник, задержанный является ветераном АТО. Полиция задержала его и ждет пожарную службу для оформления протокола.

Напомним, согласно опросу, половина ветеранов АТО чувствуют себя изолированными от общества и сталкиваются с дискриминацией.

Как сообщалось, в "Оппоплатформе" связали решение власти выходить из карантина с протестами людей.