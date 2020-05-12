Количество инфицированных Covid-19 в Северной и Южной Америке увеличивается. Он стали центром пандемии коронавирусной ифекции.

Об этом 12 мая сообщила со официальный представитель Всемирной организации здоровья Маргарет Харрис.

Харрис отметила, что больше всего зараженных коронавирусом находится в США.

"Количество случаев заражения в обеих Америках растет. Мы бы назвали Америки центром эпидемии сейчас", - сказала она.

Вчера, 12 мая, мы сообщали, что по данным ВОЗ, отмена ограничений может привести ко второй волне пандемии коронавируса, они настаивают, что при отмене ограничений властям следует задуматься о проведении постоянного тестирования на коронавирус.

Также мы писали, в ВОЗ полагают, что Россия уже вышла на плато заболеваемости Covid-19, так как ситуация с коронавирусом стабилизировалась.