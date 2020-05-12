Ситуация на Донбассе, двусторонние отношения Украины и Германии и подавление пандемии коронавируса - эти темы стали ключевыми в видеопереговорах между канцлером Германии Ангелой Меркель и украинским премьером Денисом Шмыгалем.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на официального представителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта.

"Они говорили о тесных двусторонних и экономических отношениях, процессе реформ в Украине и ситуации с безопасностью на востоке Украины. Канцлер подтвердила премьер-министру поддержку ФРГ в отношении курса реформ, в особенности в сфере децентрализации, энергетики, права и борьбы с коррупцией", - сообщил Зайберт.

Как уточнил Зайберт, Шмыгаль высказал намерение правительства Украины продолжать реформы в тесном сотрудничестве с ЕС и МВФ.

"Кроме этого, канцлер и премьер обсудили меры по подавлению пандемии коронавируса. Канцлер заверила, что проверит возможности предоставить поддержку в преодолении кризиса", - добавил представитель правительства ФРГ.

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