В работе сервисного центра МВД случился технических сбой из-за чего предварительная регистрация в электронной очереди стала недоступна.

Об этом сообщила пресс-служба главного сервисного центра МВД на своей странице в Facebook.

Как сообщается, сейчас зарегистрироваться в электронной очереди центра могут только жители Днепра и Киева. Остальным пользователям для предварительной регистрации предлагают звонить по номерам региональных сервисных центров.

"Наши специалисты работают 24/7 для того, чтобы онлайн-запись была доступна для всех регионов", - подчеркнули в главном сервисном центре, не уточнив сроков ликвидации технических проблем с онлайн-записью.

Напомним, работа сервисных центров МВД возобновилась с 12 мая в рамках ослабления карантинных мер.

В предыдущий раз глобальный сбой в работе центра случился в конце прошлого года. Тогда услуга была не доступна четыре дня.