Из-за продолжающегося запрета на массовые собрания, введенного в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией в Украине, деятели культуры сетуют на отсутствие сценария для выхода индустрии развлечений из карантина. По этой причине украинская арт-среда сегодня устраивает акцию "#стопкультурныйкарантин".

Об этом сообщили организаторы мероприятия на своей странице в Facebook.

Акция призвана показать властям недовольство работников индустрии действиями Кабмина, который до сих пор не подготовил план по выходу украинской культурной сферы из карантина.

"План почти готов для всех отраслей, кроме индустрии культуры и зрелищ. Похоже, нас нет в сценарии правительства. У правительства не существует сценария для нас, для свыше 250 000 человек - артистов, актеров, музыкантов, балетмейстеров, организаторов мероприятий, кинотеатров, ивент-агентств, технического персонала света, звука и сцены, декораторов, билетных операторов. В нашей области - сотни специализаций и профессий, представляющих современную культурную жизнь страны сегодня", - говорится в сообщении.

В рамках акции "#стопкультурныйкарантин" организаторы призвали украинцев 12 мая, в 22:00, включить направленные в небо лучи света.

"Увидьте нас! Услышьте нас! Дайте нам возможность работать, поговорите с нами, как нам совместно разработать план выхода из карантина и возродить многогранную культурную сферу Украины", – отмечают организаторы.

Скриншот: Kyiv Music Days в Фейсбук

Напомним, что недавно здание национального дворца искусств "Украина" в Киеве очистили от афиш и рекламных баннеров с анонсом различных мероприятий.

Тем временем украинские звезды отменяют концерты, фестиваль уличной еды перенесли на май, а конкурс "Евровидение" - на следующий год.