Причина смерти украинской супружеской пары, которую в конце апреля обнаружили мертвой в районе Кедонганан Бадунг на Бали, до сих пор не установлена. Сейчас индонезийская полиция ожидает результатов экспертиз, а посольство и родственники занимаются вопросом репатриации умерших.

Об этом со ссылкой на директора департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергея Погорельцева 12 мая сообщает "Интерфакс-Украина".

Так, полиция города Денпасар в ближайшее время планирует получить результаты экспертизы вещдоков, которые находились в гостиничном номере, где обнаружили супругов, - это напитки, еда и прочее. Также местные правоохранители проводят предварительный токсикологический анализ крови умерших на предмет наличия в нем ядовитых веществ.

Если и после получения результатов указанных анализов причина смерти не будет установлена, то тогда проведут аутопсию тел. Сейчас посольство Украины, а также местные власти и родственники умерших занимаются вопросом оформления документов и репатриации умерших.

Напомним, ранее в украинском МИД сообщили, что умершие на Бали украинцы не были заражены коронавирусом.