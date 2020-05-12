Министерство образования допускает, что дошкольные учебные учреждения смогут работать летом в этом году.

Об этом заявила исполняющая обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий в эфире телеканала "Украина-24" во вторник, передает "Интерфакс-Украина".

"И, безусловно, учитывая обстоятельства, я думаю, что учреждения дошкольного образования могут и будут работать летом. Тут надо учитывать исключительно эпидемиологическую ситуацию", - заявила она.

Как отметила Мандзий, в детских садах не существует такого понятия, как учебный год, поэтому он может быть в течение года, а режим работы определяется учредителем.

Напомним, ранее "Слуги народа" попросили Кабмин открыть детсады уже с 1 июня.

Перед этим стало известно, что в Киеве возобновится рассылка приглашений в детсады.