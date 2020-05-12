49% взрослого населения Украины считают себя обладателями хорошего здоровья, а 13% - жалуются на плохое или очень плохое самочувствие. Такие данные соцопросаопубликовал сегодня Киевский международный институт социологии (КМИС), сообщается на сайте ведомства.

ПоДанным исследования, которое проводили с 22 по 25 апреля, 49% опрошенных украинцев оценили свое здоровье как хорошее или очень хорошее, 38% - как посредственное (ни хорошее, ни плохое) или не смогли определиться, а 13% - как плохое или очень плохое. При этом новые показатели статистически принципиально не отличаются от данных 2019 года и закрепляют тренд к росту доли здоровых (по самооценке) жителей страны.

Закономерность социологи вывели относительно параметра возраста: чем старше возрастная группа респондентов, тем меньше доля здоровых среди них. Среди людей в возрасте от 18 до 29 лет здоровыми себя чувствуют 82%, в возрастной группе 30-39 лет - 67%, в возрасте 40-49 лет - 53%, в возрасте 50-59 лет - 39%, в возрасте 60-69 лет - 26%, а среди людей в возрасте 70 лет или старше - 12%.

В то же время украинские мужчины оценивают свое здоровье несколько лучше, чем женщины: если среди мужчин 56% считают свое здоровье хорошим или очень хорошим, то среди женщин - 43%. Среди мужчин 9% оценивают свое здоровье как плохое или очень плохое, тогда как среди женщин - 17%.

По мнению социологов, это также может быть связано с тем, что средняя продолжительность жизни женщин в Украине примерно на 10 лет выше, чем мужчин (77 лет у женщин и 67 - у мужчин). Поэтому доля женщин в старших возрастных группах, которым свойственная самая низкая самооценка состояния здоровья, еще больше, чем среди младших (так, среди людей старше 79 лет, женщины составляют 70%, а мужчины только 30%).

Кроме того, процент тех, кто чувствует себя здоровым, несколько выше в городах (50%), чем в сельской местности (46%). Эксперты считают, что это может быть связано как с условиями труда и уровнем материального благосостояния (который выше в городах), так и с доступностью услуг по охране здоровья и более развитой сетью лечебных учреждений в городах.

Также по-прежнему продолжает сохраняться связь между состоянием здоровья и уровнем благосостояния. Так, среди наименее состоятельных (тех, кому не хватает денег даже на еду) здоровыми себя назвали только 20% украинцев, среди людей с высоким уровнем материального благосостояния (так или иначе могут позволить себе покупку дорогих вещей) - 63%, а среди людей с очень высоким уровнем финансового обеспечения - 73% .

При этом, состояние здоровья является важным условием для ощущения счастья у граждан Украины: среди тех, кто имеет хорошее или очень хорошее здоровье, счастливыми чувствуют себя 86%, а среди тех, кто имеет плохое или очень плохое здоровье, счастливыми являются 34%.

Как свидетельствуют данные опросов КМИС, в последние несколько лет самооценка здоровья жителями Украины постепенно повышается, если в 2013-2015 гг. около 40% украинцев считали себя здоровыми, то, начиная с 2016-го, этот показатель рос, и в настоящее время около половины граждан оценивает состояние собственного здоровья как хорошее.

Уточняется, что опрос проводился методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки номеров мобильных телефонов. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно контролируются властью Украины, - АР Крым и отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведено 2024 интервью.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,2% для показателей, близких к 50%, 2,1% - для показателей, близких к 25%, 1,4% - для показателей, близких к 10%.

Ранее "Страна" писала о том, что согласно опросу, 22% украинцев считают, что карантин нужно завершать.

Также мы сообщали, что по результатам опроса почти половина украинцев назвали свой доход недостаточным для нормальной жизни.