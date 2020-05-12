В одном из округов в афганской провинции Нангархар произошел взрыв, в результате которого погибли по меньшей мере 24 человек, а более 50 - получили ранения.

Об этом со ссылкой на представителя администрации провинции Аталла Хогьяни сообщил афганский телеканал Tolo News, во вторник, 12 мая.

Сообщается, что инцидент произошел во время похорон Хаджи Шейха Икрама, который командовал полицейским подразделением в районе Хева. Он скончался накануне от сердечного приступа.

По словам Аталлы Хогьяни, более 50 человек получили ранения. Все пострадавшие доставлены в местный госпиталь. Он добавил, что число жертв может вырасти, так как большинство жертв находятся в критическом состоянии.

Также отмечается, что взрыв был организован смертником, который находился среди участников похоронной процессии: он подорвал закрепленное на нем взрывное устройство.

Так, ни одна из действующих в Афганистане экстремистских группировок не взяла на себя ответственность за этот взрыв.

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