Смягчение в Украине жестких карантинных ограничений, как и ожидалось, привело к тому, что народ массово ринулся в магазины, кафе и салоны красоты.

Эксперты при этом уже отметили, что средний чек при покупках в магазинах, расположенных в ТРЦ (которых в Украине открылось уже 90% - Ред.) довольно существенно вырос.

"С 11 мая все магазины в ТЦ в Украине могут работать во всех городах, кроме Киева, Львова и Черновицкой области. Во Львове в ТЦ разрешена работа магазинов, не торгующих одеждой и обувью. Посещаемость 11 мая была ожидаемо низкой. Как и предполагалось ранее падение траффика в разных объектах может доходить до 25-50%. Такие показатели уже продемонстрировали ТЦ в странах, где они открылись ранее", - сообщил агентству "Интерфакс-Украина" глава Украинского совета торговых центров (УСТЦ), операционный директор "Будхаус Групп" Максим Гаврюшин.

По его данным, в украинских ТЦ открылось около 90% магазинов, которым разрешено работать (кроме развлекательных и общественного питания). В торговых центрах группы "Будхаус" (Fabrika (Херсон), "Любава" (Черкассы), Forum Lviv (Львов) из разрешенных предприятий открылось 95% площадей и 93% магазинов.

"Таким образом, с учетом площадей, которые не могут работать сейчас, в наших торговых центрах функционирует 63% площадей и 80% арендаторов. За исключением ТЦ Forum Lviv, где работает сейчас 32% площадей", - отметил Гаврюшин.

По его словам, в ТЦ группы "Будхаус" падение посещаемости по сравнению с 2019 годом составило 25%.

"В ТЦ Forum Lviv посещаемость практически остается на уровне, который был до 11 мая. Об оборотах магазинов в наших ТЦ в первый день говорить пока рано, но некоторые арендаторы отмечают высокую конверсию и средний чек выше, чем обычно", - добавил он.

Ранее "Страна" сообщала, что по данным на утро 12 мая число зараженных Covid-19 в Украине выросло до 16 023 человек.