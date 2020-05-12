Точную дату возобновления работы метро и железнодорожного сообщения в Украине из-за эпидемии коронавируса назвать невозможно. Тем не менее, есть надежда, что пассажиры смогут пользоваться этими видами транспорта уже ближе к июлю этого года.

Об этом в эфире телеканала "1+1" заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Так, на вопрос журналиста о том, стоит ли ожидать открытия метро и междугороднего сообщения с середины лета, Шмыгаль ответил: "Хочется, чтобы это было быстрее. Но давайте не будем сейчас ни вводить в заблуждение, ни занижать ожидания. Думаю, что нет. Я больший оптимист, чем вы, потому хочу надеяться, что все будет немного быстрее".

Он также напомнил, что на данный момент не запрещена работа городского транспорта и его количество в последнее время даже увеличилось.

"Метро и междугородний транспорт - это очень важный вопрос. Пока мы не прошли этот пик, то представьте как два миллиона людей собираются в вагонах - очень близкий контакт. Метро и междугородний транспорт может стать катализатором распространения заболевания", – добавил Шмыгаль.

Слова Шмыгаля о транспорте - с 06:00

Напомним, что по словам замминистра здравоохранения Виктора Ляшко, ограничение на работу транспорта было наложено не столько, чтобы снизить вероятность заражения пассажиров коронавирусом, сколько ради сдерживания поездок "без насущной потребности".

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