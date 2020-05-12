После того, как Киев начал постепенно выходить из карантина и отменять ряд ограничений, стала известна и дата проведения внешнего независимого оценивания (ВНО) для абитуриентов.

Об этом заявила исполняющая обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий, передает Интерфакс-Украина.

"Планируем проведение ВНО, начиная с 25 июня до 17 июля", - заявила Мандзий в эфире телеканала "Украина 24".

По ее словам, в настоящее время Министерство образования работает над алгоритмом действий как должно проходить ВНО с учетом эпидемиологической ситуации.

Она уточнила, что этот алгоритм действий должен быть утвержден государственным санитарным врачом Украины.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Кличко грозит вернуть в Киеве все карантинные ограничения уже через неделю.