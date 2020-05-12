Несмотря на заявления главы Минздрава Максима Степанова, что на 8 мая только Полтавская область полностью выплатила 300% надбавок медикам, задействованным в борьбе с коронавирусом, в Днепропетровском облсовете отчитались, что уже вечером 7 мая доплату получили все такие медработники и в этом регионе.

Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровского облсовета в Telegram-канале.

"Доплаты за март получили все медики, задействованные в лечении больных Covid. Деньги из государственного бюджета поступили медикам накануне майских праздников, 07.05.2020... Доплаты насчитали 84 работникам из трех больниц области. Общая сумма расходов на доплаты составила 1 191 000 грн", - сказано в сообщении.

По словам главы Днепропетровской ОГА Александра Бондаренко, на поддержку медучреждений области в апреле государство выделило 29 100 000 грн, из них 1 100 000 грн - на 300-процентные доплаты работникам, которые лечили больных коронавирусом в марте. Остальные средства, по его словам, были распределены между медицинскими учреждениями региона.

Информация по больницам:

"Криворожская инфекционная больница №1" . Общая сумма выплат: 453 000 гривен. Размер выплат на 1 работника - 3 должностных оклада, от 3 500,8 до 19 961,6 грн. Количество работников, которые получили надбавки за март, - 32.

. Общая сумма выплат: 453 000 гривен. Размер выплат на 1 работника - 3 должностных оклада, от 3 500,8 до 19 961,6 грн. Количество работников, которые получили надбавки за март, - 32. "Городская клиническая больница №21 им. проф. Е. Попковой" ДМР . Общая сумма выплат: 413 000 гривен. Размер выплат на 1 работника - 3 должностных оклада, от 9 980,8 до 21 831,9 грн. Количество работников, которые получили доплату за март, - 32.

. Общая сумма выплат: 413 000 гривен. Размер выплат на 1 работника - 3 должностных оклада, от 9 980,8 до 21 831,9 грн. Количество работников, которые получили доплату за март, - 32. "Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф" ДОР". Общая сумма выплат: 325 000 гривен. Размер выплат на 1 работника - 3 должностных оклада, от 9 772 до 21 832 грн. Количество работников, которые получили доплату за март, - 20.

Кроме того, сообщается, что за счет средств областного бюджета премии в размере должностного оклада за март получили 482 медработника. Это и сотрудники опорных больниц области, а не только те, кто контактировал с больными коронавирусом.

Общую сумму в размере 2 383 288 грн направили в:

Городскую инфекционную больницу №21 (г. Днепр) - 233 работникам;

Криворожскую инфекционную больницу - 83 работникам;

Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф - 166 работникам.

Сумма премии в размере одного должностного оклада с учетом фактически отработанного времени - от 567 до 8298 грн.

Напомним, в Украине хотят поменять механизм выплаты надбавок медикам.