Писатель, общественный деятель и известный русский националист Константин Крылов умер в возрасте 52 лет.

Об этом сообщила его супруга Надежда Шалимова на своей странице в Facebook, во вторник, 12 мая.

Так, причина смерти не уточняется. Но ранее супруга Крылова сообщала, что в конце апреля писатель перенес инсульт. А 7 мая Шалимова написала о новом разрыве сосуда.

Константин Крылов — автор ряда книг, в том числе исследований "Поведение" и "Особенности национального поведения", публицистических сборников "Нет времени" и "Прогнать чертей". Его называли ведущим идеологом умеренного русского национализма. Крылов работал главным редактором газет "Спецназ России и "Русский марш", а также журнала "Вопросы национализма". В 2012-м он был избран в координационный совет российской оппозиции.

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