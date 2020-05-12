В ночь на вторник, 12 мая, неизвестные атаковали двоих фигурантов дела о пленках брата главы Офиса президента Дениса Ермака. В частности, злоумышленники подожгли мотоцикл Дмитрия Штанько (ранее "Страна" писала о нем, частности то, что это может быть провокатор СБУ - Ред.) и подбросили гранату в автомобиль Сергея Шумского.

Об этом пишет "Бабель".

Как рассказал Дмитрий Штанько, около часа ночи его разбудили соседи, которые заметили, как горит его мотоцикл.

"Мотоцикл сгорел. Я вызвал полицию, приехала следственно-оперативная группа, меня допросили. Мы обнаружили, что есть несколько свидетелей, сейчас я еду на допрос", - сообщил Штанько.

Также он предоставил видео с камер наблюдения, на котором видно, как неизвестный мужчина совершал поджог.

"Я считаю, что это связано с тем, что мы вчера прошли полиграф, сегодня будет заключение", - говорит Штанько.

А Сергей Шумский сообщил, что этой же ночью, примерно в то же время ему в машину бросили гранату.

"Я об этом узнал от полиции, около 1:30 позвонила в дверь. Они спросили, я являюсь владельцем такого-то автомобиля и сообщили, что произошла неприятность. Оказалось, что молодой человек, который был в черной одежде с балаклавой на лице, подошел к моему автомобилю, разбил стекло на месте водителя и бросил туда гранату", - рассказал Шумский.

По его словам, это увидели несколько местных, которые в то время пили пиво во дворе неподалеку. Они побежали за злоумышленником, догнали на перекрестке, начали бить, но ему удалось убежать.

"Соседи вернулись обратно во двор и увидели в моей машине гранату. Вызвали полицию, взрывотехников, приезжала кинологическая служба, начальник райотдела полиции", - рассказал Шумский.

Он объяснил, что граната не взорвалась потому, что чека осталась на месте. Но пока сложно говорить, это ошибка злоумышленника или его цель была просто напугать.

Напомним, в конце марта депутат от "Слуги народа" Гео Лерос разместил в соцсетях несколько видеозаписей, на которых брат главы ОП Андрея Ермака предлагает устроить неназванных лиц на определенные должности в органах власти.

Затем руководство САП возбудило уголовное дело по обращению народного депутата Гео Лероса о получении взяток при назначении на государственные должности. В тоже время, ГБР возбудило уголовное дело в отношении Лероса по заявлению Ермака о распространении материалов о якобы продаже государственных должностей.

3 апреля Лерос прибыл в ГБР по делу о пленках Ермака, однако защита потребовала перенести допрос. В тот же день НАБУ более 2 часов допрашивало брата Ермака по пленкам Лероса.

Также стало известно, что СБУ добавила к делу Лероса статью о мошенничестве.