Рада возобновит регулярные пленарные заседания с 19 мая. Фото: Страна

Завтра может состояться последнее внеочередное заседание Верховной Рады во время карантина. Уже 19 мая парламент вернется к традиционному формату пленарных слушаний.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявила депутат от фракции "Слуга народа" Роксолана Пидласа.

"Возвращение с 18 мая означает, что следующая неделя будет пленарная, если мы примем это решение. Пленарные заседания начнутся с 19 мая", - сказала нардеп.

Она также рассказала о том, что на завтрашнем заседании состоится "час вопросов к правительству", во время которого нардепы попытаются добиться от Кабмина под руководством премьера Дениса Шмыгаля ответов на злободневные вопросы.

"Есть очень много вопросов по вакантным должностям в некоторых министерствах: почему премьер не подает новые кандидатуры на министра энергетики, министра культуры, министра образования?", - добавила Пидласа.

Напомним, что ранее о вероятной повестке дня работы Рады 13 мая рассказывал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Ранее мы писали, что на прошлом заседании парламента депутаты одобрили массовое тестирование украинцев на коронавирус.

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