Сегодня, 12 мая, в первый день, когда в столице Украины начали смягчать карантинный режим, на улицы Киева высыпали тысячи горожан и выехали тысячи машин. Что вызвало транспортный коллапс на городских трассах прямо с утра.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Google maps. Практически утром "остановились" все мосты через Днепр, кроме Дарницкого.

Из-за большого скопления авто проезд в центр Киева с Левого берега крайне осложнен. Наиболее сложная ситуация отмечалась на Северном и Южном мостах, а также мосту Метро.

Затруднен проезд и по центру Киева, в частности проблемы наблюдаются на бульварах Тараса Шевченко и Леси Украинки, улицах Короленко и Малевича, а также на улицах Жилянская и Саксаганского.

Традиционно "едва ползет" и проспект Победы от станции метро "Шулявская" до "Святошин". Кроме этого мощная пробка образовалась и на Большой Окружной трассе - от Пирогово до Жулянского моста.

Ранее "Страна" сообщала, что Кличко грозит вернуть в Киеве все карантинные ограничения уже через неделю.