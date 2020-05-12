Нынешние показатели заболеваемости коронавирусом в Украине позволяют рассматривать будущие этапы смягчения карантина в стране. Такое заявление сделал президент Владимир Зеленский во время селекторного совещания по предотвращению распространения Covid-19. Об этом сообщается на сайте президента.

"Нынешние показатели позволяют рассматривать будущие этапы смягчения карантина и двигаться вперед с планированием. Однако надо смотреть на ситуацию: согласно ей показатели могут меняться. Мы не можем допустить крупных вспышек коронавируса", - заявил Зеленский.

В время совещания Минздрав озвучил информацию об уменьшении количества больных, которые обращаются с пневмонией. В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль добавил, что Европа придерживается карантина, хотя и с послаблениями.

"На совещании обсудили меры, которые принимают другие страны для безопасного выхода из карантина, а также возможные этапы смягчения ограничений в Украине", - говорится в сообщении.

Напомним, что по состоянию на 12 мая в Украине зафиксировано 16 023 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

Ранее "Страна" писала о том, что в Харьковской области на карантин закрыли детскую поликлинику, где у медработников обнаружили коронавирус.

Также мы сообщали, что в Украине уже 27 пограничников заразились коронавирусом. Еще 200 их сослуживцев находятся под контролем медиков.