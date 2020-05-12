Экс-президент Грузии, председатель исполнительного комитета по реформам Михаил Саакашвили заявил, что Зураб Адеишвили является главным советником генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой по реформам.

Об этом рассказал в эфире грузинского телеканала Mtavari Arkhi Михаил Саакашвили.

По словам экс-президента Грузии, Адеишвили был советником и предыдущего генпрокурора Руслана Рябошапки.

"80% старых прокуроров в центральном офисе Генеральной прокуратуры были отсеяны комиссией под председательством Зуры Адеишвили. Это финансируемая американцами программа, под эгидой американцев. Адеишвили также был советником предыдущего генерального прокурора, а теперь он является главным советником по реформам нынешнего генерального прокурора", - сказал Саакашвили.

Зураб Адеишвили считается одним из главных представителей команды Саакашвили. В разные годы он занимал должность министра юстиции и генерального прокурора Грузии. После проигрыша Михо на выборах 1 октября 2012 года, Адеишвили, как и большинство членов команды бывшего президента, покинул территорию Грузии. Он обвинялся по целому ряду уголовных дел. В том числе и за участие в пытках.

Сейчас Адеишвили проживает на территории Украины. В начале 2015 года Адеишвили был советником в Кабмине страны.

Напомним, что в этом же эфире, Саакашвили пообещал Грузии голод и беды в случае разрыва отношений с Украиной.

Также мы писали, что по поводу своего назначения думает сам Саакашвили. Он рассказал, что его должность - полностью инициатива Зеленского.