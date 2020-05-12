Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, назначенный Зеленским главой исполнительного комитета Нацсовета по реформам, встретился с временной поверенной в делах США в Украине Кристиной Квин.

Об этом Михаил Саакашвили рассказал в своем Facebook.

В ходе переговоров с американским дипломатом Михаил Саакашвили заявил, что хочет еще более "тесного вовлечения" американского посольства в украинские реформы. И при этом сослался на свой опыт сотрудничества с дипведомством США как в Грузии, так и в Одесской области.

Стоит отметить, что глава исполкома реформ на встрече был без медицинской маски, в отличие от американцев и своих подчиненных.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Саакашвили обещает Грузии голод и беды в случае разрыва отношений с Украиной.