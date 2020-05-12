На внеочередном заседании Верховной Рады, запланированном на среду, 13 мая, депутаты начнут рассматривать "антиколомойский" законопроект во втором чтении. Также надрепы рассмотрят ряд проектов законов, касающихся налогообложения населения во время карантина, новых изменений Регламента парламента во время рассмотрения законопроектов во втором чтении и оборонных закупок.

Об этом свидетельствует повестка дня внеочередного заседания парламента.

Так, заседание начнется в 10:00 с регистрации нардепов. Всего депутаты намерены рассмотреть 26 вопросов, среди которых - доклад главы Нацбанка Якова Смолия о деятельности НБУ, час вопросов к правительству, а также ряд проектов законов и поставновлений.

На внеочередном заседании планируют начать рассматривать во втором чтении так называемый "антиколомойский" законопроект №2571-д относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности.

Кроме того, в повестке дня - законопроект №3329-д - о внесении изменений в Налоговый кодекс касаемо дополнительной поддержки налогоплательщиков на период осуществления мер, направленных на предотвращение распространения коронавируса, а также №2166 - о внесении изменений в Закон о едином взносе на общеобязательное государственное социальное страхование касаемо предотвращения дискриминации по кругу плательщиков.

Также планируется внести изменения в Хозяйственный кодекс касаемо недопущения начислений штрафных санкций по кредитам в период карантина и Кодекс Украины по процедурам банкротства - касаемо недопущения злоупотреблений в сфере банкротства на время карантина.

Депутаты намерены также обговорить проект закона об оборонных закупкок. Рассмотреть документы об управлении бытовыми отходами и усилении защиты телекоммуникационных сетей.

Кроме того, в повестке дня - законопроекты об изменении Регламента Рады касаемо особой процедуры рассмотрения законопроектов во втором чтении.

Напомним, о том, что в среду Рада рассмотрит "антиколомойский" закон ранее сообщал глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия.

Также мы писали, что Финансовый комитет Верховной Рады Украины 8 мая порекомендовал парламенту принять "антиколомойский" закон, являющийся последним условием МВФ по новой программе.