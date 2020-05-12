В еще одной стране африканского континента, ЮАР, из-за карантина застряли украинцы, среди них есть беременная. У многих из туристов уже просрочены визы, а рейсы, которыми они планировали эвакуироваться на родину, постоянно отменяются.

Обращение украинцев к СМИ и украинским властям было опубликовано в Facebook во вторник, 12 мая.

"17 граждан Украины застряли в Южно-Африканской Республике из-за карантина. У каждого из них был обратный билет, но рейсы регулярно отменялись. Вчера они направили письмо министру иностранных дел Украины с просьбой о помощи", - говорится в сообщении.

По словам украинца, в ЮАР были вынуждены остаться: женщина, нуждающаяся в рецептурных медикаментах из-за хронического заболевания; беременная девушка на седьмом месяце; женщина с годовалым ребенком; безработный парень и другие.

"Посольство Украины в ЮАР, предоставляет оперативную информацию, но не может организовать рейс для эвакуации. Люди просят о помощи, готовы оплатить билеты собственными средствами, нужен только организованный государством рейс из Йоханнесбурга", - добавил турист.

По его словам, в соседних странах Африки также есть украинцы, которые не могут улететь домой и власти им в этом никак не помогают.

"Почему РФ смогла организовать рейс 13 мая для эвакуации своих граждан, а украинская власть до сих пор не смогла этого сделать? 17 человек, это не сотни как в Таиланде, Гоа или Бали. Но они тоже люди и граждане Украины... О них просто забыли !!! Люди готовы пройти самоизоляцию но сначала их нужно забрать в Украине", - говорится в сообщении.

Напомним, что недавно компания SkyUp планировала совершить эвакуационный рейс для украинцев, застрявших в Непале во время коронавирусного карантина.

Ранее мы писали, что МАУ опубликовало расписание рейсов, которыми эвакуировали украинцев из Чехии, Израиля и других стран.