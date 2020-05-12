Атмосферный холодный фронт, который сегодня накрыл часть Европы, добрался до Украины. Но, правда, у нас он задержится недолго и в среду, 13 мая уступит место антициклону. Однако ближайшей ночью часть Украины могут накрыть заморозки. Об этом на своей странице в соцсети пишет синоптик Наталья Диденко.

"Завтра, 13 мая, фронт (холодный - Ред.) из Украины уйдет, а на его место придет антициклон, который подсушит воздух и прогонит осадки. Повсюду будет преобладать сухая погода. Карта 2", - прогнозирует синоптик.

По ее словам, температура воздуха будет невысокой, поскольку на нее еще будет воздействовать тыловая часть холодного атмосферного фронта.

"Но очень важно. Ближайшей ночью на Западе, Севере, во многих центральных областях есть вероятность заморозков! Карта 3", - предостерегает Наталья Диденко и призывает защитить все то, что боится заморозков.

По данным синоптика, 13 мая днем ​​температура воздуха в Украине составит + 12-17 градусов.

"В Киеве среда предполагается солнечной, без осадков. Ближайшая ночь в столице будет очень холодной, + 2 + 5 градусов, в окрестностях возможные заморозки! Днем потеплеет до +15 градусов.

14 мая в Киеве - снова дожди, без заморозков, днем ​​похолодает на несколько градусов", - сообщает синоптик.

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве и области объявили штормовое предупреждение.