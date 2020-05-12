По состоянию на утро вторника, 12 мая, в Киеве выявили уже 1930 случаев коронавируса. За сутки у 59 пациентов подтвердили Covid-19.

Об этом в ходе онлайн-брифинга 12 мая сообщил мэр Киева Виталий Кличко, видео опубликовано в Facebook.

Один случай оказался летальным. За прошлые сутки вирус выявили у 14 медработников. Среди заболевших, по данным Кличко, 33 женщины от 27 до 79 лет и девочка, которой всего три месяца, а также 22 мужчины от 25 до 82 лет, а также трое мальчиков 10, 11 и 13 лет.

Среди лидеров по районам: Дарницкий - 11 случаев, а также Днепровский и Оболонский районы - по 8 случаев.

Всего в Киеве умерли 38 пациентов с коронавирусом, 138 человек выздоровели.

"К сожалению, многие киевляне сами себе сняли ограничения. Они продолжают ходить в парки, на детские площадки, компаниями на пикники. Не соблюдают элементарных правил безопасности. Очевидно, сейчас мы имеем результаты этих "радостей жизни" - после Пасхи, майских праздник. На днях было три выходных, и в столице наблюдались массовые гуляния - хотя и призывали дождаться ослаблений и придерживаться правил безопасности. Многие спрашивают - а зачем был этот карантин. Зачем? Объясню еще раз: мы его внедрили вовремя и не допустили стремительного распространения вируса", - сказал на повышенных тонах Кличко.

По его словам, важно сейчас не свести все усилия на нет. Именно поэтому ослабления внедряются постепенно.

"Я никого не хочу пугать и не пугаю. Но если у нас за неделю ситуация ухудшится, то другого выхода, кроме как вернуться к ограничениям, у нас, к сожалению, не будет", - сказал мэр Киева.

Отметим, что по сравнению с предыдущим днем, когда в столице коронавирус выявили у 66 человек, число новых случаев в столице уменьшилось. Впрочем, еще 10 мая сообщалось о 34 новых пациентах.

Напомним, всего утром 12 мая в Украине зафиксировано 16 023 случаев заражения коронавирусом.