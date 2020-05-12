В то время, как разработка вакцины от коронавируса затягивается из-за частых мутаций, в Эстонии обнаружены два новых вида SARS-CoV-2. Ученые утверждают, что эти образцы вируса пока встречались только в пределах этой страны.

Об этом во вторник, 12 мая, информирует пресс-служба Тартуского университета.

Сравнив образцы коронавируса, взятые у шести человек, ученые выявили 8 мутаций, встречавшихся в других странах, и две, обнаруженные только в Эстонии.

Как отметил специалист по биоинформатике Тартуского университета Ааре Аброй, все проанализированные штаммы относятся к группе, распространение которой началось, по всей вероятности, в Северной Италии, и присутствующей в основном в Европе. Однако в Эстонии в геноме вируса возникли еще две локальные мутации.

Теперь исследователи намерены проанализировать полный геном вируса на основании проб, взятых у большего числа пациентов в Эстонии. Это позволит уточнить маршруты распространения вируса и установить путь заражения коронавирусной инфекцией в тех случаях заболевания, в которых выявить источник заражения пока не удалось.

Тем временем власти Латвии, Литвы и Эстонии договорились с 15 мая снять ограничения на передвижение своих граждан между этими государствами, которые были введены из-за пандемии коронавируса.

Напомним, что "Страна" внимательно следит за тем, что происходит 12 мая в Украине в связи с коронавирусом и карантином в режиме онлайн.