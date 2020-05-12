Стало известно, какое именно уголовное дело сегодня, 12 мая, закрыли против экс-замминистра Юрия Грымчака.

Напомним, что еще в августе 2019 года его задержали по статье "Мошенничество в особо крупных размерах".

Тогда в машине родственника Грымчака нашли почти полмиллиона долларов, которые якобы заплатил застройщик, чтобы замминистра "пробил" ему разрешение на строительство в исторической части Киева (детальнее об этом - в материале "Страны" )

Потом осенью ему переквалифицировали статью на "Злоупотребление влиянием" (ст. 369-2). И передали дело в НАБУ. И занимается бывшим чиновником сейчас соответственно Высший антикоррупционный суд, который на днях отпустил Грымчака под ночной домашний арест. До этого он был на круглосуточном.

Это дело не закрыто. По нему Грымчак подозреваемый и сейчас.

Закрыли же против экс-замминистра дело по статье 366 УК Украины - "служебный подлог". "Это дело было открыто после моего задержания", - уточнил Грымчак в комментариях под своим постом.

Как уточнила адвокат Грымчака Татьяна Мяташ, дело это касалось недекларирования кредита, который супруга экс-замминистра взяла на автомобиль.

То есть закрытие этой истории - это не конец летнего скандала с Юрием Грымчаком. Хотя очевидна тенденция на смягчение политики по бывшему замминистра. То есть выпускают из-под стражи, то смягчают домашний арест, то закрывают второстепенные дела.