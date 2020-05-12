В базах данных, которые продаются в интернете, есть информация и о Зеленском. Фото: PxHere

В базах данных, которые можно купить в интернете, есть в том числе и персональная информация о президенте Украины Владимире Зеленском, а так же и о людях из его окружения. 

Так, в одном из чат-ботов в Telegram, предлагающем приобрести доступ к базам данных, есть информация об адресе проживания, прописке, паспорте, транспорте, ИНН, документах и местах работы Владимира Зеленского. Также там содержится информация о людях из окружения Зеленского - например, братьях Шефирах. 

В бесплатной демонстрационной версии часть данных скрыта.

Персональные данные Зеленского в базе данных

В Украине продают базу данных с личными данными

Личные данные Зеленского продают в сети

Кроме того, 

Скандал с базой данных в Украине

Утечка базы данных в Украине

В сеть слили личные данные Зеленского

Напомним, нардеп Александр Дубинский обвинил портал "Дія" в сливе персональных данных. Он заявил, что ему предложили приобрести информацию о себе же в одном из чат-ботов Telegram. Впрочем, в официальном чат-боте "Дії" заявили, что  в сеть слили базу данных водительских удостоверений, но эти данные из старых баз, которые уже давно есть в открытом доступе. 

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