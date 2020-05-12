В базах данных, которые можно купить в интернете, есть в том числе и персональная информация о президенте Украины Владимире Зеленском, а так же и о людях из его окружения.

Так, в одном из чат-ботов в Telegram, предлагающем приобрести доступ к базам данных, есть информация об адресе проживания, прописке, паспорте, транспорте, ИНН, документах и местах работы Владимира Зеленского. Также там содержится информация о людях из окружения Зеленского - например, братьях Шефирах.

В бесплатной демонстрационной версии часть данных скрыта.

Кроме того,

Напомним, нардеп Александр Дубинский обвинил портал "Дія" в сливе персональных данных. Он заявил, что ему предложили приобрести информацию о себе же в одном из чат-ботов Telegram. Впрочем, в официальном чат-боте "Дії" заявили, что в сеть слили базу данных водительских удостоверений, но эти данные из старых баз, которые уже давно есть в открытом доступе.