Вчера, 11 мая, в одной из воинских частей в Киеве было найдено тело военнослужащего Вооруженных сил Украины с огнестрельным ранением головы.

Об этом рассказали представители Военной службы правопорядка ВСУ.

Как сообщили в пресс-службе, в понедельник, около 16:00 на территории поста выездного караула воинской части А0139 (Киев) было найдено тело военного с огнестрельным ранением в голову.

"В 16:35 на место происшествия прибыла группа оперативного реагирования Центрального управления ВСП и сотрудники национальной полиции", - заявили в ВСУ.

Уголовное дело по факту гибели военнослужащего было зарегистрировано в Едином реестре досудебных расследований. Следствие продолжается.

Стоит отметить, что в части А0139 базируется состав 101-ой отдельной бригады охраны Генерального штаба Украины, которая участвовала в вооруженном конфликте на Донбассе.

Напомним, что недавно в подъезде дома в Житомире нашли тело бывшего военного 95-й бригады, участника боевых действий Олега Котенко. Мужчину, которому было 46 лет, застрелили.

Ранее мы писали, что попытку самоубийства совершил украинский военный-контрактник. Инцидент произошел в Черниговской области на территории воинской части в пгт Десна Козелецкого района.