Европейская комиссия, которая планирует менры по выходу из карантина, 13 мая утвердит стратегию, в которой правительства могут скоординировано открыть туристический бизнес в Евросоюзе.

Об этом сообщает издание Euractiv.

Новая стратегия будет содержать рекомендации по трехэтапному подходу к открытию границ, который объединяет государства-члены с похожими ситуациями по заболевшим коронавирусом. Так, Европейское агентство по борьбе с болезнями (ECDC) будет вести список регионов с низким уровнем распространения вируса, чтобы можно было отказаться от "общих карантинных мероприятий" в пределах Шенгенской зоны.

К примеру, если Австрия ослабит карантинные меры для прибывающих из Германии, это будет касаться всех граждан ЕС, проживающих на немецкой территории, а не только немцев.

Сообщается, что также рассматривается вопрос о том, как сочетать гигиенические и социально-дистанционные меры с восстановлением транспортных услуг. В документ так же включены принципы о том, как защитить работников транспорта и реагировать на изменяющиеся эпидемиологические условия, а также предложение о создании "специального фонда с нулевым загрязнением и природного фонда". В проекте также упоминаются "планы готовности", которые помогут смягчить влияние второй волны вируса или другого подобного кризиса.

Отмечается, что путешественники смогут ознакомиться с интерактивной картой, в которую войдут новейшие меры пограничного контроля и условия поездок. Идея заключается в том, чтобы позволить людям планировать поездки более эффективно и даже избегать путешествий, если это возможно.

Так же отмечается, что пандемия обойдется мировой туристической индустрии в 400 млрд евро в этом году.

В проекте документа также поднят вопрос о дорожных ваучерах и возврате денежных средств. В соответствии с законодательством ЕС отмена рейса означает, что авиакомпании должны предлагать пассажирам полный возврат средств. Принимая во внимание возможность получения ваучера, предполагается, что потребитель сам должен решить, что ему выбрать.

Напомним, вчера, 11 мая, мы сообщали, что страны ЕС пообещали приготовиться ко второй волне коронавируса.