Президент США Дональд Трамп, который обвинил Китай в создании коронавируса, пытается максимально разорвать экономические связи между странами. Так, глава Белого дома поручил профильным ведомствам вывести американские активы из ценных бумаг КНР.

Об этом во вторник, 12 мая, информирует телеканал Fox.

По данным журналистов, советник по национальной безопасности Роберт О'Брайен и председатель Национального экономического совета Ларри Кудлоу в понедельник обратились к министру труда США Юджину Скалиа с письмом. В нем говорится, что Белый дом не хочет, чтобы Сберегательный пенсионный фонд США хранил деньги в китайских акциях, активы которых составляют около $4 млрд.

В свою очередь глава Минтруда США обратился к главе пенсионного фонда США с подобным сообщением, в заключении которого говорилось, что вывод активов из бумаг КНР осуществляется "по указанию президента Трампа". Ответ руководителя фонда ожидается к среде, 13 мая.

Стоит отметить, что этот шаг, вероятно, усилит напряженность в отношениях между США и Китаем.

Ранее мы писали, что власти Соединенных Штатов работают над масштабным пакетом санкций против Китая за его якобы умышленные действия и попытки скрыть истинные масштабы распространения коронавируса.

Напомним, что по мнению властей Китая, сейчас стране увеличить количество ядерных боеголовок до тысячи единиц. Такая подготовка нужна для того, чтобы противостоять США в случае возможной атаки.