В городе Первомайский Харьковской области из-за вспышки коронавируса среди работников закрыли на карантин детскую поликлинику. Всего Covid-19 выявили у девяти медиков.

Об этом идет речь в сюжете ТСН, видео обнародовано в YouTube.

Сообщается, что двоих инфицированных медиков госпитализировали, остальные находятся на самоизоляции, их состояние дистанционно контролируют семейные врачи. Все зараженные чувствуют себя удовлетворительно, а у некоторых из них болезнь протекает бессимптомно.

По данным местных чиновников, сейчас выясняется, кто стал источником инфицирования. Вероятнее всего, это заробитчане, которые вернулись из России. Кроме того, сообщается, что поликлиника будет на карантине до тех пор, пока ее полностью не продезинфицируют.

Отметим, что всего в Первомайском проживает около 29 500 человек. При этом по состоянию на утро 12 мая во всем Первомайском районе, который включает в себя еще 5 поселков и 53 села, выявлено 14 случаев коронавируса.

Напомним, утром 12 мая в Украине насчитывалось уже 16 023 случаев коронавируса.

Кроме того, мы следим за тем, что происходит 12 мая в Украине в связи с коронавирусом в режиме онлайн.