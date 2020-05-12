В Украине коронавирусом продолжают заражаться пограничники. Сейчас среди них зафиксировано уже 27 случаев Covid-19. Четверо из инфицированных уже выздоровели, еще 23 продолжают лечение. Также под контролем медиков находятся 200 пограничников, которые контактировали с больными.

Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы Украины.

Уточняется, что по состоянию на 12 мая в результате тестирования военнослужащих и работников Государственной пограничной службы Украины на Covid-19 всего зафиксировано 27 положительных ПЦР-тестов.

Подразделения здравоохранения Госпогранслужбы сейчас контролируют процесс лечения больных, определяют круг контактных лиц, отслеживают состояние их самочувствия, при необходимости обеспечивают проведение экспресс-тестов или ПЦР-диагностики.

Напомним, что всего 12 мая в Украине зафиксировали уже 16 023 случая коронавируса.

Также "Страна" следит за тем, что сегодня происходит в стране в связи с коронавирусом.