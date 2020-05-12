НАБУ прекратило расследование против экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Юрия Грымчака. Он подозревался в получении взятки, а потом в злоупотреблении служебным положением.

Об этом во вторник, 12 мая, бывший чиновник написал на своей странице в Facebook.

"Поскольку сегодня день хороших новостей, сообщу на своей странице, что дело, возбужденное НАБУ против меня по ст.366 УК Украины (служебный подлог - Ред.), закрыто из-за отсутствия состава преступления", - заявил Грымчак.

В свою очередь адвокат бывшего замминистра Татьяна Матяш утверждает, что НАБУ закрыло дело о недостоверном декларировании расходов.

"У его жены был кредит на авто. Авто украли, а страховая компания обанкротилась. И не оплатила страховку. Более десяти лет жена не знала о том, что этот кредит еще за ней числится. И он тоже об этом ничего не знал", - приводит ее комментарий издание LB.ua.

Стоит отметить, что против Грымчака еще расследуется дело о мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки в размере 1,1 млн долларов, открытое в августе 2019 года. На то время генпрокурор Юрий Луценко отметил, что Грымчак "и его помощники требовали деньги за влияние на решения судов и чиновников Минкультуры для принятия заказных решений".

30 января этого года Грымчак был освобожден из-под стражи. Суд заменил ему меру пресечения на домашний арест.