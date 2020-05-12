В России за сутки выявили 10 899 новых заболевших коронавирусной инфекцией, 107 случаев оказались летальными. В одной Москве болезнь подтвердилась у 5 392 человек. Таким образом всего в России уже 232 243 зараженных.

Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в России, во вторник, 12 мая.

Новые случаи коронавируса выявили в 83 регионах. Из них 43,1% не имели клинических проявлений болезни. За сутки в России полностью выздоровели 3 711 человек.

Лидером по количеству зараженных за сутки остается Москва (5 795 человек). На втором месте - Московская область (1 063). На третьем месте - Нижегородская область (354).

Общее число зараженных коронавирусом в Москве (121 301 человек), на втором месте - Московская область (22 700), на третьем месте - Санкт-Петербург (8 050).

Инфографика: РИА Новости

Вчера, 11 мая, мы сообщали, что Россия поднялась на третье место в мире по количеству зараженных коронавирусом.

Также писали, что в России будут тестировать по 300 тысяч человек в день. Это в 1,5 раза больше, чем Украина сделала за все время эпидемии.