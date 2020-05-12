Кандидатом на президентских выборах в Беларуси, запланированных на 9 августа 2020 года, стал минчанин Виталий Зелковский, прославившийся в интернете как "суровый турист" или "суровый белорус".

Заявление о регистрации кандидатом Зелковский опубликовал на странице в социальной сети "ВКонтакте".

Заявление в белорусскую ЦИК он подал 11 мая. В нем Зелковский указал, что является инженером-дизайнером, работает в сфере IT дистанционно. На выборы он идет как самовыдвиженец.

Виталию Зелковскому 39 лет. Он стал героем мемов после того, как пользователи интернета обратили внимание не его снимки у мировых достопримечательностей. Зелковский отличается манерой фотографироваться с серьезным лицом, за что его и прозвали "суровым туристом".

Также Зелковский 8 мая опубликовал пост, в котором объявил, что у него началась президентская кампания. Его популярный в интернете герой сопроводил картинкой, оформленной в формате мемов.

По состоянию на 11 мая о своем намерении баллотироваться в президенты Беларуси уже заявили действующий глава государства Александр Лукашенко, председатель Либерально-демократической партии и депутат Олег Гайдукевич, экс-глава Парка высоких технологий (ПВТ) Валерий Цепкало, сопредседатель общественного объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев, экс-кандидат в президенты Николай Статкевич, председатель Белорусской социал-демократической Грамады (БСДГ) Сергей Черечень, белорусский блогер Сергей Тихановский, витебский предприниматель Владимир Провальский, заместитель председателя Ассоциации грузоперевозчиков "Регион 8" Наталья Кисель.

Напомним, ранее Александр Лукашенко заявил, что коронавирус - не повод переносить президентские выборы в Беларуси.