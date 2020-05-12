Нацполиция проводит служебное расследование относительно стражей порядка в Ивано-Франковской области, которые потребовали от еврейской общины Коломыи предоставить личные данные ее членов правоохранительным органам.

Об этом в понедельник, 11 мая, рассказали в пресс-службе полиции.

По словам главы ведомства Игоря Клименко, подобные проявления ксенофобии и антисемитизма совершенно неприемлемы.

"Как только эта информация появилась в сети, я сразу назначил по данному факту служебное расследование, ведь любые проявления ксенофобии и антисемитизма неприемлемы. Мне жаль, что такая ситуация вообще возникла. Именно поэтому в максимально сжатые сроки будет проведено служебное расследование, основная цель которого - выяснить причины и необходимость отправки письма о сборе данных на представителей еврейской общины", - сказал Клименко.

Он добавил, что все подразделения полиции работают над предупреждением антисемитских преступлений на почве ненависти. Сообщается, что служебным расследованием займутся Департамент внутренней безопасности и Главное следственное управление Нацполиции.

Напомним, что "Страна" подробно рассказывала о скандале со "списком евреев" в Ивано-Франковской области.

Стоит отметить, что недавно мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, который является членом партии "Свобода", во время оперативного совещания поручил вывезти всех ромов из города в Закарпатье.