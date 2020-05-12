Сегодня, 12 мая, жителей столицы и Киевской области ожидает дождь с грозой, а порывы ветра могут достигать 15-20 метров в секунду. В регионе уже объявлено штормовое предупреждение.

Об этом информирует Укргидрометцентр в соцсети.

По данным синоптиков, осадки будут умеренными в дневное время, а кое-где даже выпадет град. Также в Киеве и области днем ожидается до +20.

"Штормовое предупреждение по Киеву и области. 12 мая порывы ветра и шквалы 15-20 м/с, днем грозы, в отдельных районах град (І уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении метеорологов.

Напомним, что 12 мая грозы ожидаются практически на всей территории Украины.

Ранее мы писали, что по прогнозам народного синоптика Натальи Диденко, сегодня в стране ожидается значительное похолодание. Холодный атмосферный фронт привлечет в страну осадки в виде дождя и мокрого снега.