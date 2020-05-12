Украины, которые не имеют симптомов коронавируса и не контактировали с больными Covid-19, не имеют права бесплатно сделать ПЦР-тест. Сейчас в стране обязательное бесплатное тестирование могут пройти медики, полицейские, нацгвардейцы и некоторые другие категории граждан.

Об этом в ходе онлайн-брифинга 12 мая сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, видео обнародовано в Facebook.

Так, в Украине бесплатно и обязательно делают ПЦР-тесты на коронавирус:

тем, у кого есть симптомы Covid-19;





лицам, которые контактировали с инфицированными;





медикам, которые работают с зараженными - им тесты должны проводить раз в пять дней;





полицейским, нацгвардейцам, имеющим высокий риск заражения;





больным пневмонией.

Остальные категории граждан, которые хотят сдать ПЦР-тест, должны платить.

Степанов о тестировании - с 05:55

Напомним, по состоянию на утро 12 мая число зараженных Covid-19 в Украине выросло до 16 023 человек.

"Страна" следит в режиме онлайн за тем, что происходит в Украине и мире в связи с пандемией коронавируса 12 мая.