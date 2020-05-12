Глава Минздрава перечислил, кто в Украине может бесплатно сделать ПЦР-тест на коронавирус
Украины, которые не имеют симптомов коронавируса и не контактировали с больными Covid-19, не имеют права бесплатно сделать ПЦР-тест. Сейчас в стране обязательное бесплатное тестирование могут пройти медики, полицейские, нацгвардейцы и некоторые другие категории граждан.
Об этом в ходе онлайн-брифинга 12 мая сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, видео обнародовано в Facebook.
Так, в Украине бесплатно и обязательно делают ПЦР-тесты на коронавирус:
- тем, у кого есть симптомы Covid-19;
- лицам, которые контактировали с инфицированными;
- медикам, которые работают с зараженными - им тесты должны проводить раз в пять дней;
- полицейским, нацгвардейцам, имеющим высокий риск заражения;
- больным пневмонией.
Остальные категории граждан, которые хотят сдать ПЦР-тест, должны платить.
Степанов о тестировании - с 05:55
Напомним, по состоянию на утро 12 мая число зараженных Covid-19 в Украине выросло до 16 023 человек.
"Страна" следит в режиме онлайн за тем, что происходит в Украине и мире в связи с пандемией коронавируса 12 мая.