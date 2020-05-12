Группа Go-A, которая в 2020 году должна была представлять Украину на песенном конкурсе "Евровидение", примет участие в онлайн-шоу "Чествование песен Евровидения" (Eurovision Song Celebration). Его покажут 12 и 14 мая: именно на эти дни были запланированы полуфиналы конкурса, отмененного из-за коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба конкурса.

Участники на шоу будет выступать в порядке, определенном при помощи жеребьевки. Украинские музыканты представят свой номер 12 мая, начало трансляции - в 22:00 на официальном YouTube-канале "Eurovision Song Contest".

Зрители смогут увидеть клипы песен исполнителей, которые должны были прозвучать во время конкурса "Евровидение-2020". Кроме того, организаторы анонсируют челлендж с участием музыкантов. Go-A назовет и исполнит свои три любимые песни из предыдущих конкурсов.

Помимо официального YouTube-канала концерта, запись выступлений можно будет посмотреть 12 мая в Facebook телеканала UA:Первый.

Напомним, сам конкурс Евровидение-2020 16 мая пройдет в формате онлайн-концерта.