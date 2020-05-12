Главврач ГКБ им. С. П. Боткина в Москве, брат известной телеведущей Елены Малышевой, Алексей Шабунин, заразился инфекцией, которую его близкая родственница назвала "чудом чудесным" - коронавирусом нового типа.

Об этом сам врач сообщил в ходе видеоконференции в понедельник, 11 мая, передает РИА "Новости".

По словам Шабунина, в последнее время он контактировал со своими коллегами лишь дистанционно.

"При первых симптомах недомогания сдал тесты, после получения положительного результата самоизолировался в кабинете и продолжаю работать в круглосуточном режиме с соблюдением всех противоэпидемиологических мероприятий. Больница полностью выполняет возложенные на нее задачи по оказанию экстренной медицинской помощи, а также помощи онкологическим, гематологическим и ковидным больным", - сказал медик.

Напомним, что недавно в Ивано-Франковске умер главврач станции скорой помощи Игорь Ковалюк. Ранее тест на коронавирус дважды показал у медика положительный результат.

Ранее мы писали, что у главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко диагностирован коронавирус.