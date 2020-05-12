В то время, как в Украине уже начался постепенный выход из карантина, медики предупреждают, что отмена ограничений может привести ко второй волне пандемии коронавируса.

Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), передает "Радио Свобода".

Так, представители организации предупредили лидеров всех стран, которые намерены снять карантин без подготовки. В ВОЗ настаивают, что при отмене ограничений властям следует задуматься о проведении постоянного тестирования на коронавирус. Без этого миру грозит вторая волна пандемии Covid-19.

"Я очень обеспокоен тем, что некоторые страны настроены на езду вслепую в течение следующих нескольких месяцев", - заявил глав департамента ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

Ранее мы писали о том, как из карантина выходят разные страны мира. Так, во Франции с 11 мая открылись музеи и библиотеки, некоторые школы и детские сады. При выходе из дома там теперь не нужно иметь при себе специальную справку-форму, в которой указана причина нарушения самоизоляции.

Также мы сообщали о смягчении ограничительных мер в Великобритании. В частности, жителям королевства разрешается загорать, путешествовать и без ограничений заниматься спортом.